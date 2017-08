Turistas e comerciantes fazem apelo por intervenção na Praia de Meaípe

O mar agitado e as ondas fortes provocam medo e destruição na orla de Meaípe, em Guarapari. A região, que já chegou a ser considerada a 10ª praia mais bonita do Brasil, está sendo danificada pela força do mar. Desde o último domingo (13), a situação é considerada crítica na região.

Tem morador que nem dormiu em casa com receio que a água invadisse o local. Já os comerciantes amargam prejuízos com a destruição da orla.

Confira na reportagem da TV Tribuna/SBT, exibida nesta segunda-feira (14), no Tribuna Notícias 1ª Edição.