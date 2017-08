TV por assinatura: sinal do SBT volta a ser transmitido para clientes da Sky

Cinco meses após as emissoras RedeTV!, SBT e Record deixarem de ser exibidas pelas principais operadoras de TV paga, as empresas Simba e Sky anunciaram nesta quinta-feira (31) que foi feito um acordo para que os canais voltem a serem transmitidos pela operadora.

“A Sky e Simba Content anunciam que celebraram acordo comercial para a continuidade de transmissão dos canais Record TV, SBT e RedeTV! para os clientes Pós e Pré-Pago da operadora”, disseram em comunicado. “O sinal das emissoras será restabelecido e voltará à grade nas praças de São Paulo, Brasília e Rio Verde.”

Em março deste ano, RedeTV!, SBT e Record afirmaram que iriam retirar seus canais da Net, Sky, Claro e Embratel, quatro grandes operadoras da TV paga do Brasil, permanecendo apenas nos pacotes da Vivo.

Os três canais criaram a joint-venture Simba para negociar fatias da receita com assinantes. As emissoras exigiam um novo acordo comercial com as operadoras pela disponibilização dos sinais, já que a lei permite que elas cobrem por isso.

Após a decisão, os canais tiveram queda de audiência, perdendo até 35% em alguns horários, enquanto a audiência dos canais pagos aumentou em 14%.

