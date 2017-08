U2 divulga música e anuncia que novo álbum está pronto para ser lançado

A banda U2 anunciou nesta quarta-feira (30) que “Songs of Experience”, seu novo álbum, está pronto para ser lançado após alguns ajustes.

A maioria das canções estava gravada desde o ano passado, porém o grupo decidiu voltar a trabalhar nas músicas após a vitória de Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

“O principal estava pronto no início de 2016. Agora, acredito que [as músicas] estejam de acordo, o mundo está muito diferente”, disse The Edge, guitarrista da banda, em entrevista à “Rolling Stone”.

Os músicos também divulgaram “The Blackout”, single do novo disco (ouça abaixo). Contudo, não se trata da primeira canção do álbum, que será aberto por “You’re The Best Thing About Me”, prevista para ser lançada no dia 6 de setembro.

The Blackout ‘The Blackout’, just for you. From upcoming album Songs of Experience.Tune in now.First single, ‘You’re The Best Thing About Me’ coming Sept. 6th#U2TheBlackout #U2SongsofExperience "In the darkness where we learn to see” Posted by U2 on Wednesday, August 30, 2017

As músicas serão lançadas enquanto a banda está na turnê “The Joshua Tree Tour 2017”, que celebra os 30 anos do álbum que vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo. O grupo se apresenta em quatro shows no Brasil.

Agência Folhapress