UFC: boxeador vai ganhar R$ 315 milhões só por entrar no ringue para lutar

É quase impossível pensar em Las Vegas e não vir a mente as suas famigeradas casas de strip-tease. São centenas em um pequeno espaço de cidade, algumas lendárias e eternizadas em filmes e séries de TV. Mas uma, especificamente, está mais animada e agitada nesta semana. Tudo por conta de seu famoso dono, que neste sábado (26), será o astro maior da cidade: Floyd Mayweather.

Como investimento, o adversário de Conor McGregor na aguardada luta abriu a Girl Collection ainda neste ano. Segundo a propaganda feita pelo próprio lutador, o local tem as “mais belas mulheres do mundo”. E como prometeu, o próprio tem aparecido no local durante toda a semana, por volta das 4h da madrugada (8h de Brasília), para confraternizar com amigos, parentes e fãs que estão no local até altas horas.

E a luta, não será a principal fonte de renda do lutador. Só por participar da luta principal do UFC, Mayweather receberá a quantia de US$ 100 milhões, o equivalente a R$ 315 milhões (considerando a cotação do dólar a R$ 3,15).

Nascido em 1977, em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos, Mayweather cresceu pobre em Nova Jersey, em uma casa que por vezes ficava às escuras por falta de pagamento da conta de luz e que quase sempre tinha seu quintal cercado por viciados em heroína da região. O pai, Sr. Floyd Mayweather, foi boxeador, e o tio, Roger Mayweather, chegou a ser campeão do mundo.

A veia pugilística da família contaminou o menino. Desde criança, ele circulava pelas ruas com suas luvas surradas, mas não imaginava que a escolha, quase natural, o tornaria décadas depois o boxeador mais bem pago da história, ultrapassando a surreal marca de US$ 1 bilhão (R$ 3,2 bilhões) em receitas e bolsas de luta.

