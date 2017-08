Último show da banda O Rappa em Vitória é adiado

O último show da banda O Rappa em Vitória, que estava marcado para este sábado (19), foi adiado. De acordo com a assessoria da banda, o vocalista Marcelo Falcão teve uma indisposição na tarde de quinta-feira (17) e, por orientações médicas, deve ficar em repouso absoluto nos próximos dias.

“Ele passa bem e já se encontra em plena recuperação, no entanto, em respeito a sua saúde, a apresentação deste sábado, 19 de agosto, teve que ser remarcada”, diz o comunicado divulgado nesta sexta-feira (18).

Os ingressos que já foram vendidos serão válidos para a nova data: dia 27 de agosto, domingo, às 16h, no mesmo loca: a Área Verde do Álvares Cabral.

As pessoas que não puderem comparecer e desejarem o reembolso do valor da compra devem solicitar o cancelamento do ingresso com a Blueticket através do seu canal de atendimento (3417-0031).