Universitária esfaqueia o irmão para se defender de agressões na Serra

Uma universitária esfaqueou o irmão para se defender de agressões na noite dessa quarta-feira (30). O caso aconteceu em Morada de Laranjeiras, na Serra.

A jovem contou à polícia que tinha acabado de chegar da faculdade e estava na sala com o filho de nove anos e um irmão mais novo quando outro irmão, que é alcoólatra, usou uma botija de gás para arrombar a porta e entrou na casa.

Ela disse que o irmão exigia dinheiro, a ameaçava e iniciou as agressões. A jovem chegou a cair no chão, mas conseguiu se levantar e pegar uma faca. Ela desferiu golpes na direção do irmão e o feriu com uma facada nas costas.

O agressor foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Simony Giuberti