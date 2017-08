Advogada é assassinada pelo ex-noivo na Serra

O estudante de Direito Rogério Costa de Almeida, 34 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira (24), na Serra, acusado de matar a ex-noiva, a advogada Gabriela Silva de Jesus, 24 anos.

Para cometer o crime, Rogério teria tido a ajuda de um amigo, Alexandre Santos de Souza, 31 anos, que também foi preso.

Rogério e Gabriela começaram a namorar em 2012, chegaram a ficar noivos, mas terminaram o relacionamento no início deste ano. A polícia acredita que o universitário tenha cometido o crime por ciúmes.

Segundo a polícia, Gabriela, que também trabalhava como operadora de telemarketing estava a caminho do trabalho no fim da manhã desta quinta-feira quando foi abordada pelo ex-noivo e pelo amigo dele e foi obrigada a entrar em um carro.

Rogério disse à polícia que eles passaram horas dentro do carro dando voltas pelo bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, conversando e que por volta das 20h deixou Gabriela em uma rua do bairro. Mas a advogada teria gritado. Então Rogério e Alexandre puxaram a jovem novamente para dentro do veículo e a estrangularam. Em seguida eles a jogaram para fora do carro e a atropelaram. Os dois fugiram do local a pé.

Popularem viram o atropelamento e acionaram a polícia, que, ao chegar ao local, encontrou vestígios de que havia acontecido um crime dentro do carro.

Os dois homens foram presos em suas casas. Rogério confessou o assassinato. Já Alexandre nega participação.

