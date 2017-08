‘Vamos buscar a reação que o Fla necessita’, diz Rueda em apresentação

Reinaldo Rueda assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2018 e foi apresentado na noite desta segunda-feira (14), no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Motivado pela primeira oportunidade no futebol brasileiro, o atual técnico campeão da Copa Libertadores destacou a felicidade pelo novo trabalho e o desafio de recuperar o time da Gávea.

“[Estou] Muito feliz de estar aqui nessa grande instituição e aproveitando a oportunidade. Vamos buscar a reação que o Flamengo necessita. É um orgulho e uma satisfação ser técnico do Flamengo. O desafio é altíssimo, mas esperamos cumprir com as expectativas. Temos muita paixão e compromisso”, afirmou.

Reinaldo Rueda tem 60 anos e iniciou a carreira de técnico em 1993. Ele treinou as equipes colombianas Cortuluá, Deportivo Cali e Independiente Medellín antes de passar por algumas seleções nos anos 2000. Por pouco não classificou a Colômbia para a Copa do Mundo de 2006.

O técnico, inclusive, tem duas Copas no currículo. Dirigiu a modesta seleção de Honduras em 2010. Depois, iniciou o ciclo que colocou o Equador no Mundial do Brasil de 2014. Terminou o torneio com uma vitória, um empate e uma derrota. O grupo tinha França, Suíça e Honduras.

A maior glória de Reinaldo Rueda foi realmente no ano passado, quando levou o colombiano Atlético Nacional ao título da Copa Libertadores. O time fez excelente campanha e apresentou um futebol envolvente, o que contribuiu para o nome do técnico despontar entre os torcedores brasileiros.

Rueda era um sonho antigo do Flamengo. Quando Muricy Ramalho se retirou por problemas de saúde no ano passado, o colombiano esteve entre os preferidos da diretoria para assumir o cargo. Não houve acordo na época. Demorou, mas o namoro terminou com um final feliz. O técnico tem o apoio de boa parte da torcida e uma oportunidade para brilhar no futebol brasileiro.

Vinícius Castro (UOL/FOLHAPRESS)