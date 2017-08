Van atropela pedestres no centro de Barcelona

Pelo menos duas pessoas morreram após uma van branca atropelar várias pessoas na tarde desta quinta-feira (17). As vítimas andavam pelas ramblas (calçadões) de Barcelona, conjunto de ruas emblemáticas e turísticas do centro desta cidade espanhola, de acordo com a Polícia da Catalunha. A informação é da EFE.

O motorista do veículo fugiu a pé, conforme indicaram à Agência Efe fontes próximas à investigação. A Polícia isolou a área e os serviços de emergência já estão no local.

Veja o vídeo:

A look at the van that reportedly slammed into pedestrians in #Barcelona. Several ppl injured. Motive/cause unknown. pic.twitter.com/ezyPp289k8

