Vantagem pequena para o Fogão

Na estreia do técnico Reinaldo Rueda, o Flamengo não fez muito diferente do que vinha fazendo sob o comando de Zé Ricardo. Verdade que a intensidade, principalmente na marcação, foi outra. No entanto, o poder de fogo continuou fraco. Assim, foi difícil conseguiu um resultado diferente do que o empate em 0 a 0 com o Botafogo, na noite de ontem, no Nilton Santos, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Fla é obrigado a vencer a partida de volta para se classificar para a final no tempo normal. O jogo acontece na próxima quarta-feira, no Maracanã, com mando rubro-negro. No empate em 0 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Na saída do estádio, houve confronto entre as torcidas de Flamengo e Botafogo.

