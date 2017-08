Vasco anuncia Zé Ricardo com contrato até o final de 2018

Dois dia após oficializar a saída de Milton Mendes, o Vasco anunciou a contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo. O treinador já comandará o treino desta quinta-feira (24) em São Januário e fará sua estreia no clássico com o Fluminense, neste sábado (26), às 16h, no Maracanã.

Zé Ricardo sempre foi a principal opção do Vasco, que vê no profissional conceitos táticos modernos e poder de agregar o elenco, fator que pesou negativamente para Mendes, que teve problemas de relacionamento com jogadores. Além disso, o ex-rubro-negro não representa um alto custo para os cofres e tem experiência no trabalho com jovens, muito deles que o enfrentaram na base.

O fato de ter uma ligação com o Flamengo não influenciou para a diretoria, que lembrou que Zé também teve uma passagem por São Januário, na década de 1990, quando foi treinador de futsal na base.

Zé Ricardo se reuniu nesta terça-feira (22) com o vice de futebol, Eurico Brandão, e o gerente de futebol, Anderson Barros. As condições do contrato foram debatidas e o Vasco precisou modificar alguns termos que haviam desagradado o treinador, como o tempo do vínculo.

Zé Ricardo terá a missão de recolocar o Vasco nos trilhos no Campeonato Brasileiro, já que a equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

O treinador chegará com seu auxiliar Cléber dos Santos, que já havia executado essa função no Vasco com Jorginho.

Bruno Braz e Pedro Ivo Almeida (Folhapress).