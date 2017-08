Vasco demite Milton Mendes e nome de Zé Ricardo é especulado em São Januário

A sequência de cinco jogos sem vitória do Vasco no Brasileirão custou caro ao técnico Milton Mendes. O clube anunciou nesta tarde a demissão do treinador, um dia após a derrota para o Bahia por 3 a 0, em Salvador. Em São Januário, o nome de Zé Ricardo, demitido recentemente do Flamengo, ganha força para assumir o cargo.

Milton Mendes assumiu o cruz-maltino em março, logo após a demissão de Cristóvão Borges. Com o treinador, o Vasco disputou 27 jogos, somando 11 vitórias, seis empates e 10 derrotas.

A equipe chegou a estar no G-6 do Brasileirão, mas a queda de rendimentos nas últimas rodadas foi determinante na queda do treinador. Milton deixa o time na 16ª posição, dois pontos a frente do São Paulo, que abre a zona de rebaixamento.

Um dos fatores que deve ser predominante na decisão do novo treinador é a pedida salarial — o clube não deve apostar em nomes com altos valores. O presidente Eurico Miranda vai conceder uma entrevista às 17h15, em São Januário.

Da Redação do Tribuna Online.