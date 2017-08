Vem Safadão! Garota Vip Vitória traz Wesley Safadão, Bell Marques e outras atrações

Tá chegando a hora. Um dos eventos mais aguardados da Grande Vitória, o Garota Vip Vitória, traz ao Pavilhão de Carapina, na Serra, os shows de Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto e Cristiano e Gabriel Diniz. A segunda edição do festival acontece no dia 2 de setembro, a partir das 21 horas.

Comprovando o porquê do título de fenômeno, o cearense Wesley Safadão preparou uma apresentação com mais de três horas de duração. E tem novidades para o público de Vitória. O cantor, que acaba de lançar o DVD “WS in Miami Beach” vai trazer um repertório inédito. Na setlist as novas músicas de trabalho, como “Ressaca de Saudade”, “Ar-Condicionado no 15”, “Sonhei Que Tava Me Casando” e, claro, os maiores sucessos da carreira do cantor.

Quem também vem com novidades é a dupla Zé Neto e Cristiano. Os cantores vão apresentar pela primeira vez a turnê do DVD “Um novo Sonho” em solo capixaba. Os sertanejos prometem embalar a noite dos mais apaixonados, com hits como “Amigo Taxista”, “Cadeira de Aço”, “Bateria Acabou”, entre outros.

O cantor Gabriel Diniz, outra atração da noite, é um artista que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro com um repertório misto, elétrico e cheia de diversão. GD, como é chamado, aposta na mistura do forró, arrocha e pagode para não deixar ninguém parado e entre os seus maiores sucessos estão os hits “É Hora de Dar Tchau”, “Paraquedas”, “Coração Teimoso” e muito mais.

E prepara quem gosta de axé, vai ter micareta no Garota Vip Vitória, se depender de Bell Marques. O baiano vai cantar e relembrar grandes sucessos da sua carreira como “Cara Caramba”, “Cabelo Raspadinho”, “Vumbora”, “Eu fui atrás de um caminhão” e muito mais.

Garota Vip Vitória 2017

Atrações: Wesley Safadão + Zé Neto e Cristiano + Bell Marques + Gabriel Diniz

Quando: dia 02 de setembro

Onde: no Parque de Exposições de Carapina

Onde comprar:

· Loja oficial no Shopping Vila Velha

· Pelo site www.bilhetecerto.com.br

· Lojas Cristal Grafitti/ Voxx – Shop. Vitória, Vila Velha, Praia da Costa, Laranjeiras, Boulevard VV, Mestre Álvaro e, em Campo Grande (Av. expedido Garcia);

· Lojas Kelly modas – Shop. Vitória, Aracruz e Linhares

· Magia do perfume – Shop. Vitória e MasterPlace

· Abertura bar de Jardim Camburi e Jardim da Penha

Valores: R$ 50,00 (pista); R$100,00 (camarote vip); R$ 200,00 (open bar); R$ 400 (backstage). Valores referentes à meia entrada.

