Vencedor da promoção “A Tribuna dá de 10” é de Nova Carapina, na Serra

É de Nova Carapina, na Serra, o vencedor de um Fiat Mobi 0 Km sorteado na Promoção “A Tribuna dá de 10” do Jornal A Tribuna. Em meio a uma montanha de cupons, o escolhido foi o de Felipe Silva Freitas.

O nome do vencedor foi divulgado durante o sorteio comandado por Débora Moraes e Wilson Nunes, no programa “Ronda Geral” da TV Tribuna/SBT. O sorteio foi acompanhado por um auditor, que conferiu todos os dados do cupom e atestou a validade do prêmio.

Os cupons para o próximo sorteio, que acontecerá no dia 20 de dezembro, já podem ser depositados nas urnas da promoção.

Assista abaixo como foi o sorteio.

Sorteio ao vivo da Promoção "A Tribuna dá de 10" do Jornal A Tribuna Posted by Tribuna Online on Wednesday, August 23, 2017

Weslei Radavelli