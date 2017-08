Vendedora é atacada e roubada por criminosos em carro em ponto de ônibus na Serra

Irados após uma vendedora de 29 anos não notar o anúncio do assalto, dois criminosos saíram de um Onix prata e, com violência, puxaram a bolsa dela fugindo com dinheiro e celular. O roubo aconteceu às 8 horas desta segunda-feira (14) no bairro Nova Carapina I, na Serra.

A vítima, que trabalha numa loja do setor de calçados num shopping em Vitória, contou que estava a caminho do trabalho, num ponto de ônibus. “Eu estava responsável por abrir a loja. Estava esperando o ônibus e quando o vi, dei sinal. Estava concentrada em pegar o ônibus e não vi que um ladrão que parou dentro de um carro tinha anunciado assalto”, contou.

Segundo a vítima, eram três criminosos dentro do veículo. Um estava ao volante, um estava no carona com o vidro aberto e o outro estava no banco de trás, os três armados. O ladrão do carona foi quem anunciou o assalto da primeira vez. “Ele colocou a arma para fora e mandou eu passar tudo. Não tinha ouvido isso. Então ele e o cúmplice, que estava no banco de trás, saíram do carro com a arma em punho”.

Eles cercaram a vítima, um deles colocou a arma na cintura dela e repuxaram a bolsa da vendedora. Ela ficou com feridas da puxada. Em seguida, os criminosos fugiram no sentido da BR-101. “Dentro da minha bolsa, além de documentos, cartões de banco e o celular estavam R$ 400 que separei para pagar as contas. Não sei o que vou fazer. Fora que levaram chaves minhas e da loja”, disse.

Ela contou que o motorista do ônibus percebeu a situação e parou no ponto de ônibus após a fuga dos assaltantes. “Eu fiquei sem reação mesmo assim. Então decidi voltar para casa e ligar para a polícia”.

A Polícia Militar foi até o local, fez ronda, mas não localizou os criminosos. A vítima foi à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde registrou o roubo. “O motorista falou comigo que o carro era um Onix prata. Nem isso consegui reparar de tão nervosa. Ninguém conseguiu ver a sequência da placa. É triste, pois é muito perigoso e não sei nem se vou ter meu celular e dinheiro de volta”, contou a vítima.

Taís de Hollanda