Os fortes ventos causados pela frente fria que avança no Espírito Santo nesta segunda-feira (21) já começam a causar transtornos e deixar prejuízos.

Em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Estado, uma árvore caiu em cima de um HB20 branco que estava estacionado em uma praça do bairro Gilberto Machado.

Não havia ocupantes no veículo e ninguém ficou ferido. As informações são do site Aqui Notícias.