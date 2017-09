Ventos fortes podem ter derrubado semáforo em bairro de Vitória

A chegada da frente fria no primeiro dia de setembro já começa a provocar efeitos na Grande Vitória. A região amanheceu com temperaturas mais baixas e ventos fortes, mudando o panorama do clima se comparado aos últimos dias, onde o sol predominou.

Em Jardim da Penha, Vitória, um semáforo foi derrubado na madrugada desta sexta-feira (1º), possivelmente pela força do vento. Procurada, a Prefeitura de Vitória afirmou que o vento forte pode ter derrubado o equipamento e descartou a hipótese de acidente. A queda do equipamento, no entanto, não prejudica o fluxo do trânsito no bairro.

Tempo no fim de semana

Os fortes ventos também fazem com que o mar fique mais agitado nesta sexta-feira. A frente fria passa rápido pelo Espírito Santo e com a mudança na direção dos ventos e deve chover pela manhã, em todo o litoral capixaba. A tarde e a noite, o tempo fica mais carregado e a chuva cai grossa de fraca a moderada intensidade, mas sem riscos para tempestades. Os ventos continuam a soprar de forma moderada entre 45 e 65km/h.

No sábado (02), com a passagem da frente fria a umidade aumenta no Espírito Santo. A maioria das regiões capixabas terá um dia com muita nebulosidade períodos de melhoria e possibilidade de chuva fraca na Grande Vitória pela manhã. Somente na região de São Mateus é que o dia ainda amanhece chuvoso, mas a tendência é que essa chuva vá perdendo força ao longo do dia.

No domingo (03), somente o oeste do estado terá céu nublado com possibilidade de garoa. Nas demais áreas, inclusive na capital, o dia será marcado por muitas nuvens intercalando alguns períodos de sol com possibilidade de chuva fraca.

Weslei Radavelli, com informações do Climatempo