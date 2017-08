Ventos na Terceira Ponte ultrapassam 70km/h

Os ventos provocaram mudança de tempo na Grande Vitória nesta segunda-feira (21). Na Terceira Ponte, os ventos chegaram a 78,94 km/h nesta tarde.

De acordo com as informações do Anenômetro, aparelho que mede a velocidade dos ventos, no início da noite, a velocidade atual dos ventos é de 14,86 km/h, chegando ao máximo de 56,31 km/h. Pelo aumento dos ventos, a Terceira Ponte está com status de atenção.

Quando o vento chega a 80 km/h, os motoristas são avisados das condições sobre a ponte, e os motociclistas são aconselhados a evitar a travessia pela via.