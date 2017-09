Vereador evangélico questiona se Anitta é ‘cantora ou garota de programa’

O vereador do Rio de Janeiro Otoni de Paula Jr., do PSC (Partido Social Cristão), publicou em seu Facebook um texto no qual critica atitudes de Anitta. O título questiona se ela seria uma “cantora ou garota de programa”.

“A que nossas crianças estão sendo submetidas?”, diz ele no início do texto, escrito na quarta (30). Na sexta (1º) já acumulava mais de 500 compartilhamentos e 1.800 comentários, divididos entre críticas à Anitta e ao vereador.

“Anita arrasta multidões de crianças para seus shows, é idolatrada pelos adolescentes de hoje, mas Anitta não tem nenhuma responsabilidade profissional com essa meninada que ela conquistou. Não estou falando de moral, mas de responsabilidade com a imagem. É lamentável ver uma cantora talentosa como Anitta se prestar a isso”, escreveu ele.

A postagem é acompanhada de uma imagem de Anitta. Há também uma retificação de Otoni, que diz ter editado o texto: “Gostaria de pedir perdão pelo termo usado no final desse texto (já mudado por mim), publicado por minha assessoria, quando disseram que Anitta se comportava desse modo como ‘vagabunda de quinta’. Esse termo foi inapropriado.”

Apesar de afirmar que o texto foi publicado por sua assessoria, ele é assinado por Otoni. No site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro consta que o vereador cumpre seu primeiro mandato, é pastor evangélico, teólogo, casado e pai de 3 filhos e líder da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, em Niterói.

Procurado pela reportagem, o vereador Otoni de Paula Jr não foi encontrado em seu gabinete.

Folhapress