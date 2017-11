Vice de Cristina Kirchner é preso por enriquecimento ilícito

O ex-vice-presidente argentino Amado Boudou, 54, foi detido na manhã desta sexta-feira (3), sob ordem do juiz federal Ariel Lijo, que investiga uma acusação de enriquecimento ilícito.

Boudou foi vice de Cristina Kirchner em seu segundo mandato (2011-2015). Também foi detido pela mesma acusação o testa de ferro do ex-vice-presidente, José María Nuñez Carmona.

Boudou foi levado inicialmente ao Tribunal Federal, em Retiro, na região central de Buenos Aires.

O ex-vice-presidente deve explicar a origem de US$ 80 mil (cerca de R$ 264 mil) usados na compra de um apartamento de sua ex-namorada, Agustina Kampfer. Esta seria chamada a depor nos próximos dias.

Boudou também é investigado por participar de uma rede de tráfico de influência que beneficiou empresários relacionados a uma de suas empresas e de se apropria de 70% das ações da empresa Ciccone Calcográfica.

A firma se encontrava em má situação financeira, e Boudou a comprou, também com fundos cuja origem está sendo investigada.

Quando era ministro de Economia, entre 2009 e 2011, Boudou teria perdoado dívidas fiscais da empresa e ajudado a atrair investimentos que tiraram a Ciccone da falência. Em troca, ele teria recebido ações da companhia, que ficaram nas mãos de um laranja. Depois disso, a firma venceu a licitação para a produção de notas de cem pesos, feita pela Casa da Moeda.

Segundo o juiz Lijo, Boudou terá de apresentar uma “justificativa de seus bens”, uma vez que a Justiça entende que “existem elementos suficientes que permitem presumir, a princípio, que Amado Boudou teve seu patrimônio aumentado de forma injustificada durante o exercício da função pública”.

Outro lado

Em depoimento prestado no início da tarde, Boudou disse que o juiz estava sendo parcial e que sua detenção era política. Disse também que levá-lo de sua casa, algemado e à luz do dia, se tratava de um ato “arbitrário e desnecessário”, uma vez que ele diz estar colaborando com a Justiça, oferecendo os documentos que lhe foram pedidos durante a investigação.

No final do dia, Boudou foi levado para a penitenciária de Ezeiza, onde ficará preso de forma preventiva, pois o juiz considera que ele poderia obstruir as investigações.

Cristina Kirchner publicou nas redes sociais que a prisão de seu ex-vice é “uma manobra de disciplinamento como nunca se viu em nosso país”.

Depois que Boudou foi transferido à penitenciária, o Unidad Ciudadana, partido de Cristina, divulgou um comunicado: “Na Argentina do presidente (Mauricio) Macri se está utilizando o poder Judicial para perseguir líderes opositores. O objetivo dessa é atemorizar os dirigentes da oposição para que sejam submissos diante da segunda fase de ajustes que o governo está buscando implementar”.

Reportagem: Sylvia Colombo (Folhapress)