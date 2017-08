Vice-Governador do Estado segue internado sem previsão de alta

O vice-Governador do Espírito Santo, César Colnago (PSDB), segue internado nesta quarta-feira (16) no Hospital Unimed, em Vitória. De acordo com a assessoria do vice-governador, não há previsão de alta.

César Colnago foi submetido a uma cirurgia de emergência na noite de terça-feira (15), após dar entrada no hospital com fortes dores abdominais, que começaram um dia antes. Ele chegou a passar por uma laparotomia exploradora por obstrução intestinal.

Segundo a assessoria, o político respondeu bem à cirurgia e passou à noite sob acompanhamento no departamento semi-intensivo. Todas as visitas estão suspensas.

Colnago tem 59 anos e é formado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e especialista em Medicina Comunitária, Saúde Ocupacional e Planejamento em Saúde. Foi vereador em Vitória por três mandatos consecutivos, deputado federal e estadual, presidente da Câmara Municipal de Vitória e também da Assembleia Legislativa, além de secretário Municipal e de Estado.

Weslei Radavelli