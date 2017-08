O vice-governador do Estado, César Colnago (PSDB), voltou a ser internado nesta sexta-feira (25). Ele procurou o hospital após ter um mal-estar gástrico.

No último dia 15, Colnago passou por um procedimento cirúrgico. Segundo o diretor técnico do Hospital Unimed, Jailson Totola, o vice-governador foi submetido a uma laparotomia exploradora por obstrução intestinal. O procedimento foi necessário em razão de múltiplas aderências no intestino delgado.