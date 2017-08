Vídeo mostra casal arrombando loja inaugurada há 4 dias em Itapuã

Uma loja de roupas foi arrombada na madrugada desta terça-feira (22), no bairro Itapuã, em Vila Velha. A loja foi inaugurada na última sexta-feira (18) e o prejuízo é de pelo menos R$ 2,5 mil.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. A dona do estabelecimento contou que o criminoso chegou ao local por volta das 3h e tentou quebrar a vitrine do estabelecimento com uma pedra, porém não conseguiu. Cerca de meia hora depois, o bandido retornou ao local e arremessou uma uma vela de carro contra o vidro.

Segundo ela, a vitrine ficou estilhaçada e o bandido ainda deu um chute para quebrar o resto da vitrine. “Uma mulher entrou na loja com uma sacola onde eles colocaram algumas peças de duas araras da loja”, disse a empresária.

Depois de colocar as roupas dentro da sacola, o casal fugiu. A empresária contou que o prejuízo com o furto das peças é de R$ 2 mil, além disso há o prejuízo com a compra de uma nova porta de vidro e do sistema de alarme, que gira em torno de R$ 500.

De acordo com a polícia, o homem foi preso, mas a mulher ainda não foi localizada.

Veja o vídeo:

Reportagem de Leone Oliveira