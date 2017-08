Vídeo mostra comerciante matando ladrões em assalto

Um comerciante de Caldas Novas, em Goiás, reagiu a um assalto e acabou matando dois homens que haviam rendido um cliente. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (21).

Os dois suspeitos entraram no mercado, fingindo comprar alguns itens. Quando um deles aponta uma arma para um cliente, o proprietário disparou contra eles. O comerciante teria adquirido a arma após ser roubado várias vezes.

Com os tiros do comerciante, os dois ladrões revidam e correm. Um cai sobre os carrinhos de supermercado e o outro, no chão. Eles levantam e continuam fugindo, mas não resistem aos ferimentos.

O delegado responsável pelo caso, Wllisses Valentim Menezes, afirmou que os dois suspeitos morreram na rua em que fica o comércio. O cliente foi atingido no braço e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por cirurgia na terça-feira (22). Ele se recupera bem.

O comerciante, que não ficou ferido, não foi identificado, e se apresentou às autoridades, acompanhado de um advogado e com a arma utilizada, para a qual não tem porte. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado.

O delegado considerou que o comerciante agiu em legítima defesa. “Houve uma agressão iminente, e ele se antecipou, repelindo esta agressão. Ele deve responder futuramente no máximo por porte ilegal de arma”, afirmou.