Vídeo mostra momento de acidente no Estadual de Velocidade na Terra

Nesse domingo (5), o piloto Éder Melhorim sofreu um acidente na 2ª bateria da categoria “Injetados” na 6ª Etapa do Estadual de Velocidade na Terra.

Um vídeo compartilhado via WhatsApp mostra o momento do acidente, que assustou quem estava no Autódromo Julita Barros, em Jacaraípe, na Serra.

Nas imagens é possível ver que o carro pilotado por Éder capotou diversas vezes após uma curva. O piloto chegou a ficar inconsciente, mas recuperou os sentidos instantes depois. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular do município.

A família do piloto disse que ele está bem e passou por exames no hospital. A gaiola de proteção impediu que Éder sofresse alguma fratura.