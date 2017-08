Vinícius Júnior e Geuvânio no ataque do Fla logo mais?

O foco do Flamengo definitivamente não está no Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra terá uma equipe mesclada entre titulares e reservas para enfrentar o Atlético-GO neste sábado, às 19h, na Ilha do Urubu, pela segunda rodada do returno.

Ao todo, serão sete jogadores preservados para a disputa de vaga na decisão da Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Botafogo acontece na próxima quarta-feira, no Maracanã, e o Flamengo precisa ganhar para avançar à final contra o melhor do duelo entre Grêmio e Cruzeiro.

Três dos quatro jogadores considerados titulares que atuaram neste sábado só estarão em campo porque não estão inscritos na Copa do Brasil. São os casos do goleiro Diego Alves, do zagueiro Rhodolfo e do meia Éverton Ribeiro. O quarto é o lateral-esquerdo Renê, que terá de atuar por causa da suspensão do peruano Trauco.

Além de preservar jogadores como Diego, Réver e Juan, o técnico Reinaldo Rueda ainda tem alguns problemas de lesão em seu elenco. O atacante Berrío sofreu uma torção no tornozelo diante do Botafogo e terá de fazer tratamento intensivo até para poder atuar no torneio mata-mata.

O meia Everton também sentiu um problema muscular, mas o maior problema é o centroavante Felipe Vizeu. Ele tem um edema muscular na coxa direita e é a única opção para o setor. O peruano Guerrero ainda se recupera de uma lesão muscular, e Leandro Damião foi negociado para o Internacional.

Apesar dos desfalques, o Flamengo entrará em campo pressionado pela necessidade da vitória. A equipe da Gávea perdeu nas últimas três rodadas (Santos, Vitória e Atlético-MG) e deixou a zona de classificação para a Libertadores, ocupando agora a sétima colocação.

Já o Atlético-GO não vive uma situação nada confortável, pois ocupa a lanterna, com 15 pontos, e está a sete pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe do técnico João Paulo Sanches vem de um triunfo em casa sobre o Coritiba.

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz, Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Everton Ribeiro, Mancuello; Geuvânio, Vinícius Júnior. T.: Reinaldo Rueda

ATLÉTICO-GO

Felipe; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Diego Rosa; Walter

Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

Marcos Pereira (Folhapress).