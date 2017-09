Virada africana na reta final das Dez Milhas

A hegemonia africana segue valendo na Corrida Dez Milhas Garoto. O etíope Belete Adere Tola, de 33 anos, venceu a 28ª edição da prova, que teve mais de 11 mil inscritos.

Mas o feito do fundista só aconteceu na reta final, depois que conseguiu superar o brasileiro Gilmar Silvestre Lopes, de 28 anos, que vinha liderando desde a praia de Itapoã, em Vila Velha. O campeão completou com o tempo de 48min15, enquanto o vice terminou em 48min36.

“Gostei muito da prova, estou feliz pelo resultado. O percurso é muito bom e tive tranquilidade o tempo todo. Sou muito bom, não senti dificuldade”, disparou o campeão.

E o tabu na categoria feminina é mais longo que na masculina. Lá se vão 10 anos sem que uma brasileira chegue em primeiro lugar.

Feminino

Desta vez, a campeã foi a queniana Esther Chesang Kakuri, de 23 anos. Ela terminou a prova com o tempo de 57min40. A melhor brasileira foi Joziane da Silva Cardoso, que terminou em terceiro lugar, com 58min31.

“Senti um pouquinho as subidas e descidas, não que eu não goste do percurso, mas não conhecia. Não tive nenhum problema na ponte e estou feliz por ter conseguido dois resultados importantes em tão pouco tempo. Fui campeã esse ano da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e agora aqui”, vibrou Esther Kakuri.

Capixabas

Já entre os capixabas, Valério de Souza Fabiano, de 29 anos, ficou em sexto colocado na elite masculina, uma posto atrás da posição conquistada em 2016.

Na elite da categoria feminina, a capixaba Tiane Marcarini, de 31 anos, foi a única representante do Estado. Não chegou ao pódio, mas gostou da experiência de correr entre as principais fundistas do mundo. Ano passado, ela foi campeã da categoria atleta capixaba e quinta colocada na classificação geral (embora não tenha competido na elite).

Veja alguns momentos da corrida

Reportagem: Acácio Rodrigues/AT

