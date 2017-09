Vitória já tem 70% de TVs para sinal digital

Pesquisa Ibope divulgada pelo Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) mostrou que 63% dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro e 70% de Vitória, incluindo os municípios próximos, já têm televisores com recepção para o sinal digital.

O percentual mínimo para atingir as condições de desligamento do sinal analógico é de 90% de acesso à TV Digital Aberta, considerando uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo, de acordo com o determinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O desligamento do sinal analógico nessas regiões está previsto para 25 de outubro deste ano. Os resultados da pesquisa foram divulgados em reunião do Gired na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília.

No Rio de Janeiro, 91% dos domicílios não ficariam sem acesso à TV se o desligamento do sinal analógico ocorresse em 21 de agosto de 2017, 65 dias antes da data programada, e 97% manteriam o acesso à programação da TV aberta em Vitória.

Isso porque, mesmo sem ter aparelhos aptos à recepção do sinal da TV Digital da TV Aberta, muitos domicílios receberiam a programação por TV por assinatura ou TV via satélite.

Gratuidade

Os kits de TV Digital (conversor e controle remoto) estão sendo distribuídos gratuitamente às famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal.

Para receber o kit, a população deve acessar o site www.sejadigital.com.br, agendar a retirada e buscá-lo no local informado.

Na região de desligamento, no Rio de Janeiro 75% dos beneficiários dos programas sociais do governo já possuem acesso ao sinal digital da TV Aberta e 64% dos do Bolsa Família, e em Vitória são 74% e 80%, respectivamente.

No Rio de Janeiro, 96% dos moradores dos domicílios pesquisados ouviram falar em sinal de TV Digital, e em Vitória 97%. Com o desligamento, a programação das emissoras ficará disponível somente no formato digital.

Em Vitória, a pesquisa foi realizada entre 8 e 21 de agosto e contou com 1.078 entrevistados.