O tempo abriu no Espírito Santo de domingo pra segunda-feira, mas a madrugada foi de frio e a temperatura entrou em declínio.

Vitória teve a madrugada mais fria do ano, com mínima de 13,5°C, segundo dados da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior era de 13,8°C, no dia 07 de agosto.

Ao longo desta segunda-feira (28), o sol aparece, faz calor e não há expectativa de chuva no Estado.

Com informações do Climatempo