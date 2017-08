Viviane Araújo e Radamés terminam noivado após 10 anos juntos

Viviane Araújo e Radamés se separaram após 10 anos de relação. A atriz anunciou o rompimento em sua conta de Instagram sem citar o nome do jogador, na madrugada dessa segunda-feira (28), e a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da rainha de bateria do Salgueiro.

“Foi em comum acordo”, disse a porta-voz de Viviane sem dar detalhes do fim da relação. Em dezembro de 2015, Radamés surpreendeu a atriz ao pedi-la em casamento no palco do “Domingão do Faustão”.

Ao compartilhar uma imagem com a palavra “The end” (o fim, em inglês), a rainha do Salgueiro escreveu: “Para os meus fãs que sempre torceram por mim e pela minha felicidade! Chega ao fim mais um ciclo em minha vida! Foi bom enquanto durou! Vida que segue!”.

Pros meus fãs q sempre torceram por mim e pela minha felicidade! Chega ao fim mais um ciclo em minha vida! Foi bom enquanto durou! Vida q segue! A post shared by Viviane Araujo (@araujovivianne) on Aug 27, 2017 at 8:39pm PDT

A partir daí, vários fãs começaram a questionar Viviane se ela havia terminado a relação com o jogador – o casamento havia sido adiado para este ano e a cerimônia seria bancada por Fausto Silva e celebrada pelo padre Fábio de Melo.

Após confirmar, a atriz passou a receber mensagens de apoio dos seguidores: “fica bem”, “força, sabedoria, saúde e paz sempre!”, “vai saber dar a volta por cima. Mulher forte e determinada é outro nível!” e “siga seu coração”.

No início de junho, Viviane voltou a falar de seus planos de casamento e afirmou que não tinha vontade de oficializar a união em igreja.