Voo de Vitória para São Paulo é cancelado por problemas em aeronave

Passageiros que embarcavam no Aeroporto de Vitória com destino a São Paulo (SP) tiveram seu voo cancelado na noite desta segunda-feira (04). O voo 3135 da Tam tinha partida prevista para às 19h23, mas depois foi adiado para às 20h30, até ser cancelado minutos depois.

De acordo com funcionários da companhia, a aeronave apresentou problemas antes mesmo do embarque dos passageiros. Como o problema não pode ser revertido, o voo acabou cancelado.

Parte dos passageiros, que embarcariam neste voo, foram distribuídos para outras companhias. Já outro grupo foi direcionado para hospedagem em hotéis da cidade.

A Tam foi procurada pela reportagem do Tribuna Online para saber os motivos do cancelamento do voo.

