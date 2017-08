XTERRA Rota Imperial – ES

Conteúdo Patrocinado

Desfrute do melhor cenário para praticar um esporte, a natureza. Em 26 e 27 de agosto, na região de Pedra Azul, acontece o XTERRA Rota Imperial, maior festival de esportes off-road do mundo. Presente em mais de 40 países, o evento é idealizado para pessoas de todas as idades (a partir de 1 ano) e atende todos os tipos de atleta, desde o amador, que gosta de trotar para ir adquirindo mais resistência, passando pelos amantes de corridas e de bicicletas, que já começam a pensar em ingressar na vida esportiva, até os profissionais.

Voltando ao Espírito Santo após cinco anos, o XTERRA Rota Imperial será a sétima etapa da temporada 2017 e traz as seguintes modalidades: Duathlon (3 km de corrida + 27,5 km de bike + 6 km de corrida), Half Trail Run (21 km), Short Night Run (6 km), Endurance (54 km), MTB Cup Pro (54 km) e MTB Cup Sport (27 km), além da corrida Kids, para crianças de até 13 anos de idade. As inscrições podem ser feitas através do link https://goo.gl/jZwSnN até às 17h do dia 24 de agosto.

Todos os participantes são devidamente condecorados ao término das provas, independente de qual seja a colocação final. Os primeiros colocados recebem troféus e medalhas maiores, com as respectivas cores de premiação (ouro, prata e bronze), além de ganharem descontos especiais para a etapa seguinte. Descontos estes que também são atribuídos aos vencedores por categoria, pois há diferenciação por idade também (14 aos 19 anos, 20 aos 24, 25 aos 29, 30 aos 34, 35 aos 39, 40 aos 44, 45 aos 49, 50 aos 54, 55 aos 59, 60 aos 64, 65 aos 69, 70 aos 74, 75 aos 79, acima de 80 anos).