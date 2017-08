Yamaguchi Falcão vence 14ª luta como profissional e segue invicto no boxe

Uma, duas, três… 14 vezes Yamaguchi Falcão! O pugilista capixaba subiu no ringue no final da noite do último sábado (12), conquistou a 14ª vitória no boxe profissional, a oitava por nocaute, e segue perseguindo o tão sonhado título mundial.

A vítima da vez foi o americano Taronze Washington, no A La Carte Event Pavilion, em Tampa, na Flórida. O brasileiro não deu nenhuma chance para o adversário, se mostrou muito superior e venceu por nocaute na virada do quarto para o quinto round.

Nesse domingo (13), o capixaba de 29 anos usou as redes sociais para falar com os fãs sobre mais um triunfo como boxeador profissional.

“Consegui aplicar os melhores golpes na linha de cintura, trabalhei bastante com isso e com alguns golpes na cabeça. A minha evolução em cima do ringue foi demais, aumentei o ritmo e a velocidade dos golpes. Isso é legal”, comentou Yamaguchi, admitindo que estava determinado a nocautear o americano de 37 anos: “Esperava acabar por nocaute. Queria que fosse mais bonito, aquele nocaute em que o adversário apaga. Mas não deu (risos).”

Essa foi a primeira vez na carreira em que o medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres/2012 fez luta principal da noite.

Com a manutenção da invencibilidade, Yamaguchi Falcão defendeu com sucesso pela terceira vez o cinturão latino-americano do Conselho Mundial de Boxe (CMB), na categoria peso-médio.

No contato com os fãs, o filho de Touro Moreno revelou ainda que a próxima luta está praticamente acertada para o dia 30 de setembro, mas não entregou o rival. Por conta do compromisso, ele admite ter se segurado contra Washington. “Me segurei bastante, com medo de sofrer uma lesão, já pensando na luta do dia 30 de setembro. O Brasil precisa de um novo campeão e esse novo campeão se chama Yamaguchi Falcão”, disse o capixaba, que comemorou a vitória com a mulher, Juliana Zandonadi.