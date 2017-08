Zé Ricardo é o novo técnico do Vasco

Zé Ricardo é o substituto de Milton Mendes no Vasco. Ex-treinador do Flamengo, professor de Educação Física e recém-demitido do arquirrival rubro-negro, o treinador se reuniu com a diretoria do clube de São Januário no início da tarde desta terça-feira (22). A informação é de bastidores, o clube presidido por Eurico Miranda ainda não anunciou oficialmente.

Campeão carioca pelo Flamengo este ano, Zé Ricardo foi efetivado no dia 26 de maio de 2016 e ficou 432 dias à frente do time rubro-negro, após substituir Muricy Ramalho. Ele foi demitido no dia 7 de agosto e rescindiu formalmente hoje com a ex-equipe.

No Flamengo, sua primeira experiência profissional, foram 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. Seu aproveitamento foi de 62,2% e um título (Carioca), conquistado no primeiro semestre deste ano.

Ano passado, Zé Ricardo foi técnico do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu a competição.